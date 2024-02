Mobilität in Meerbusch Wie geht es weiter mit dem Lastenrad-Sharing?

Auch eine zweite Station an der Römerstraße in Büderich war geplant, wie auch in Lank wollte die Stadt hier zwei Räder kaufen und hatte bereits eine Anzahlung in Höhe von 75 Prozent des Kaufpreises geleistet. Doch dann geriet das 2017 gegründete Start-Up Sigo in finanzielle Schwierigkeiten, arbeitete jedoch in Eigenregie gemeinsam mit einem Sachwalter weiter. Nach dem Einstieg des Unternehmers Felix von Borck wurde die Firma saniert und arbeitet nun unter dem Namen Sigo Green weiter – auch in Meerbusch.