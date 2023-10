Stadtplanung in Meerbusch Zukunft der Büdericher Allee weiterhin offen

Dass die Politik in der Sitzung des Bauausschusses keine Entscheidung über das weitere Vorgehen an der Büdericher Allee getroffen hat, werten die Anwohner als ein gutes Zeichen. Denn die Stadtverwaltung hatte bereits eine Lösung vorgelegt, um den verbotenen und teils zu schnellen Durchfahrten an der Anliegerstraße entgegenzuwirken. Allerdings haben haben die Anwohner an der Büdericher Allee einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, den die Politiker jetzt nochmals überdenken wollen.