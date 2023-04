Meerbusch Zu Ostern raus in die Natur

INFO

Latumer See Am Westrand von Lank-Latum war ursprünglich ein Kiesbaggerloch. In den Achtziger Jahren wurde das Areal von der Stadt erworben und zum Naherholungs- und Landschaftsschutzgebiet umgestaltet. Das Gewässer wird von Sportanglern genutzt, Jogger nutzen den „Rundkurs“. Ein Spaziergang um den See oder ein Päuschen auf einem der Holzpodeste am Wasser lohnt sich ebenso wie ein Abstecher in den nahe gelegenen Herrenbusch.

Jüdischer Friedhof Lank In unmittelbarer Nachbarschaft zum Latumer See liegt der aus dem Jahr 1877 stammende jüdische Friedhof von Lank-Latum. 14 Grabmale sind noch erhalten, elf von ihnen tragen in teils lateinischen, teils hebräischen und deutschen Lettern die Namen der einst in Lank und Latum lebenden jüdischen Familien.