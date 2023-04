Kultur in Meerbusch Zeitgenössische Kunst in der Teloy-Mühle

Beim Blick ins Innere des Mühlenrunds fällt die Textilkunst von Gudrun Kleffe ins Auge. Sie verwendet Stoffe, die den täglichen Lebensspuren ausgesetzt waren und verbindet künstlerisch Fäden, Seile und andere Textilien miteinander. „Materialverbindung“ ist auch das Thema von Brigitte Cauquil. Sie ist Malerin und schafft abstrakte Materialbilder. Vorbilder oder auch Materialspender sind alte, oft morbide Wände oder Mauern. Heike Kleffmanns Bilder dagegen beschäftigen sich mit Lebensräumen. Sie zeigen Häuser in verschiedenen Varianten: „Raum – Haus – Hütte. Geborgenheit spendend oder verloren sein.“ Motive aus dem heimischen Alltag – eine filmreife Tankstellen-Szene aus Meerbusch – oder in fernen Ländern sind von Erika Danes zu sehen. Per Grafik und Fotografie dargestellt zeigen sie beispielsweise unter dem Titel „Pforte zum Einkaufsparadies“ den Eingang zum Kaufhaus Lafayette in Paris und „Shopping-Queen“ in Mischtechnik, Holz und Fotografie.