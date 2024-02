Arbeiten in Meerbusch Die Zahl der Pendler steigt erneut

Für viele Arbeitnehmer wäre es am schönsten, wenn sie zum Arbeitsplatz mit dem Fahrrad fahren könnten. Das ist gesünder und umweltfreundlicher, als sich ins Auto zu setzen und möglicherweise den Tag direkt im Stau zu beginnen. Für einen Arbeitsplatz, der gut an das öffentliche Personennahverkehrsnetz angeschlossen ist, wie in der Düsseldorfer Innenstadt, bietet sich die Fahrt mit der Bahn an. Die Zahl der Meerbuscher, die zur Arbeit pendeln, sind laut dem Statistischen Landesamt IT.NRW 2022 erneut gegenüber dem Vorjahr gestiegen: um 266 auf 20.766 Personen. Einen leichten Zuwachs gab es auch bei den Personen, die von auswärts zur Arbeit nach Meerbusch fahren: Mit 13.070 waren es 233 mehr als im Vorjahr.