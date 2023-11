Hilfe für Kinder in Meerbusch Jugendamt sucht Wunschpaten für Meerbuscher Sterntaler

Ab sofort stehen in der Stadtbibliothek am Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich, im Bürgerhaus an der Wittenberger Straße in Lank sowie im Foyer des Verwaltungsgebäudes am Bommershöfer Weg in Osterath wieder geschmückte „Sterntaler“-Tannenbäume bereit, die zu den jeweiligen Öffnungszeiten zugänglich sind. An den Bäumen hängen Karten mit den Weihnachtswünschen der Meerbuscher Kinder, die das Jugendamt ausgewählt hat.