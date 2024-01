Kunst in Meerbusch Licht des Glaubens in der Apsis

Der „Eli-Star“ hängt unmittelbar in der Apsis. Die außergewöhnliche Fotografie steht für Energie, Liebe, Information. Entstanden ist sie in der Werkreihe Kathedralen-Fenster des Photo-Künstlers Wolfgang Weiss. Seine ungewöhnlich beeindruckenden Werke sind jetzt unter dem Titel „Lumen Fidei - Licht des Glaubens“ in der Reihe „Kunst in der Apsis“ der Evangelischen Kirche Osterath zu sehen.