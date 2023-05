Wohnen in Meerbusch Wohnen auf Schloss Pesch

Von der Autobahnabfahrt Lank-Latum Richtung Strümp braucht es nur etwa drei Kilometer. Dann weist auf dem Weg nach Ossum-Bösinghoven ein braunes Denkmal-Schild rechts auf die Einfahrt von Schloss Pesch. Die schnurgerade Zufahrt inmitten von Grün gibt den Blick frei auf das dreiflügelige Jagdschloss in zartem Gelb. In einiger Entfernung zur Toreinfahrt reihen wir uns am linken Wegesrand neben parkenden Fahrzeugen ein. Das freundliche Angebot, das eigene Auto direkt neben dem Schloss zu parken, haben wir ausgeschlagen und nähern uns zu Fuß der historischen Anlage.