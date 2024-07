Serie Heimatliebe Wo schnelles Surfen schon möglich ist

Im Internet nicht mal schnell die aktuelle Wettervorhersage, die nächsten EM-Spiele oder E-Mails abrufen können? In der heutigen Zeit undenkbar, vor allem in bewohntem Gebiet. Möglich ist das aber nur mit der entsprechenden Infrastruktur, also dem Anschluss der Häuser an schnelle Leitungen. Und der ist noch nicht überall gegeben. Das Ziel ist jedoch klar: „Das gesamte Stadtgebiet wird nach und nach mit Glasfaser versorgt“, teilt Stadtsprecher David Burkhardt mit. Denn der Anschluss an schnelles Internet ist ein wichtiger Standortfaktor sowohl für Privatleute als auch für Unternehmen.