Plakataktion in Meerbusch: Meerbusch soll eine Marke werden

Mit einer neuen Citylight-Plakatserie wirbt die Stadt für das Lebensgefühl und seine Menschen. Außerdem stellt sich das Rathaus als Ausbildungsbetrieb vor und hofft, so mehr junge Leute anzusprechen.

(RP) Lebensqualität? Zuhause? Heimat? Zukunft? Einkaufen? Hochzeit? Firmensitz? Ausbildung? Laut einer neuen Werbekampagne ist die Antwort in allen Fällen eindeutig: Meerbusch! Mit der Image-Kampagne wirbt die Stadt jetzt an den Bushaltestellen im Stadtgebiet für die „Marke Meerbusch“. Seit Sommer 2018 bestückt das Stadtmarketing in eigener Regie alle 96 Vitrinen der Buswartehäuschen mit eigenen großformatigen Citylight-Plakaten. Die Verkehrssicherheitsinitiative „Licht an“, die Kampagne „Meerbusch Radaktiv“ oder auch die Einladung zum traditionellen Rathaussturm füllten zuletzt die Leuchtkästen.

Die neue Serie will klassische Facetten des Lebens in Meerbusch abbilden: Was macht die Lebensqualität aus? „Die Menschen, die hier leben, gute Versorgung und individuelle Chancen gehören ebenso dazu wie das angenehme Gefühl, in Meerbusch gut aufgehoben zu sein“, so Schellhorn. Für dieses Gefühl würden unter anderem 199 Vereine aus Sport, Kultur und Brauchtum sorgen, aber auch attraktive Einkaufsmöglichkeiten, zudem eine gute städtische Infrastruktur mit Kindergärten, Schulen, Senioreneinrichtungen oder Pflegeangebot. Heiraten in einem idyllischen Standesamt, seinen Traum vom Eigenheim verwirklichen, gute Geschäfte machen an einem Firmensitz in zentraler Lage – Meerbusch würde all das bieten, sagt die Marketing-Beauftragte.