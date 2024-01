Schnee in Meerbusch Winterdienst im Dauereinsatz bei anhaltendem Schneefall

Nach anhaltendem Schneefall am Mittwoch hatten die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs in Meerbusch viel zu tun. „Seit 14 Uhr waren die Kollegen am Mittwoch unterwegs, um die Hauptverkehrsstraßen und Radwege zu räumen und zu streuen. Am Donnerstag hatte der Dienst für alle 35 Einsatzkräfte um 4 Uhr begonnen. Hierbei wurden auch die Gehwege, Haltestellenbereiche und Fußgängerüberwege mit abstumpfendem Granulat gestreut“, sagt Michael Betsch, Leiter des städtischen Servicebereichs Bauhof. Bei angesagtem Nachtfrost wird der Winterdienst auch in den kommenden Tagen im Einsatz sein.