Mobilität in Meerbusch : Winter- und Sicherheitscheck für das Rad

Dawid Falda und Stefan Simons von dem Geschäft Fahrradecke behoben die Beleuchtungsmängel an den Rädern der Schüler. Foto: male

Büderich In einer gemeinsamen Aktion von Polizei, Stadt und dem Geschäft Fahrradecke wurden in der Gesamtschule die Räder von 87 Schülern auf Verkehrstauglichkeit geprüft. Auch andere Schulen können das Angebot in Anspruch nehmen.

Es fällt leichter Nieselregen und der Himmel ist grau, obwohl es schon später Vormittag ist, wird es gar nicht richtig hell – typisch November. Da kam die Reparatur- und Kodierungsaktion an der Städtischen Maria-Montessori-Gesamtschule gerade recht. Gemeinsam mit dem Team der Fahrradecke Osterath und Büderich hatten Schulleiter Klaus Heesen und Christiane Kaufmann von der Schulpflegschaft den „Wintercheck“ für die Schüler und ihre Drahtesel organisiert. Unterstützt wurden sie von der Meerbuscher Polizei. Dietmar Recker war vor Ort, um die Räder der Kinder und Jugendlichen zu kodieren und somit vor Diebstahl zu schützen.

„Ich bin Autofahrerin und sehe die Kinder auf ihren Rädern morgens im Dunkeln nicht, wenn sie mit defekter Beleuchtung unterwegs sind“, sagt Christiane Kaufmann. Auch wenn Rektor Heesen jeden Morgen am Schultor steht und die Jugendlichen auf kaputte Lampen oder fehlende Katzenaugen aufmerksam macht, sind immer noch Jugendliche in der dunklen Jahreszeit ohne Reflektoren und Licht unterwegs.

info Coderierungen nach Voranmeldung Der Bezirksdienst codiert Fahrräder nach telefonischer Voranmeldung. Lank-Latum, Langst-Nierst, Nierst, Ilverich 0213130021164, Osterath 0213130021163; Büderich 0213130021151, Osterath-Bovert, Strümp, Bösinghoven 02131 30021161.

Christiane Kaufmann hatte den Kontakt zu Dawid Falda und Stefan Simons von der Fahrradecke aufgenommen und sie als Sponsor mit ins Boot holen können. An diesem Morgen waren der Inhaber Dawid Falda und seine Mitarbeiter mit großen Werkzeugkästen, Reflektoren, Katzenaugen, Kabeln und Lämpchen ausstaffiert, in die Schule gekommen, um gerade Beleuchtungsmängel zu beheben. „Wenn größere Mängel am Rad sein sollten, bekommen die Schüler eine Karte für die Eltern mit nach Hause, auf der die dringenden Reparaturen vermerkt sind“, sagt Falda. „Gerne können die nötigen Arbeiten dann auch bei uns im Fahrradladen durchgeführt werden“, sagt Stefan Simons, Vertriebsleiter der Fahrradecke in Osterath schmunzelnd.

87 Schüler hatten ihre Fahrräder angemeldet und die Zweiradspezialisten hatten alle Hände voll zu tun, die Drahtesel auf Verkehrstauglichkeit zu prüfen. Klaus Heesen hatte sein Rad in die Reihe gestellt. Er ist passionierter Radfahrer und sorgt sich um die Sicherheit seiner Schüler. Auch die Stadt Meerbusch unterstützte die Aktion tatkräftig vor Ort: Dana Frey, Stabsstellenleiterin aus dem Dezernat für Umwelt und Klimaschutz, verteilte gelbe Sicherheitswesten und Klingeln. Sie forderte auch andere Schulen auf, solch einen Fahrradaktionstag zu organisieren. „Wir kommen sehr gerne auch in die anderen Meerbuscher Schulen und bieten unsere Fachkenntnis an“, ergänzt Stefan Simons.

In nur vierwöchiger Vorbereitungszeit hatten Eltern und Lehrer auch den Bezirksbeamten Dietmar Recker aus Büderich gewinnen können. Auf Wunsch konnten die Mädchen und Jungen ihre Räder nach Vorlage des Kaufbelegs kodieren lassen. „Wichtig dabei ist die Rahmennummer, die meist unter dem Rad angebracht ist“, sagt der Büdericher Bezirkspolizist.