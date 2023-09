E-Mobilität Mehr Stomtankstellen für Meerbusch

Viel Rot ist zu sehen auf der Stadtkarte, die der Richtlinie zum Ausbau der E-Ladestruktur in Meerbusch beiliegt. Auf der Karte ist zu sehen, dass es zwar in den größeren Stadtteilen – Büderlich, Lank, Osterath und Strümp – mehrere Angebote gibt, E-Autos an öffentlichen Parkplätzen zu laden. In den Rheingemeinden Ilverich, Langst-Kierst und Nierst fehlen sie hingegen völlig. Die Stadt will das ändern, die Ausstattung aller Ortschaften mit Ladeinfrastruktur verbessern und auch für mehr Wettbewerb sorgen.