Meerbusch : Wieder Maskenpflicht an Schulen

Meerbusch Viele Schüler hatten auch im November die Masken aus Sicherheitsgründen weitergetragen, obwohl dies nicht verpflichtend war.

An den Meerbuscher Grund- und weiterführenden Schulen muss ab Donnerstag, 2. Dezember, wieder Maske am Schreibtisch getragen werden. Diese Anordnung kam am Mittwoch aus dem NRW-Schulministerium, nachdem die Maskenpflicht am Sitzplatz Anfang November gefallen war.