Politik in Meerbusch Wo es bereits Trinkwasserbrunnen in der Nachbarschaft gibt

Meerbusch · Wasserspender zur Versorgung der Bevölkerung an öffentlichen Plätzen gibt es mittlerweile in vielen Städten – nur nicht in Meerbusch. Einige Beispiele aus der Nachbarschaft zeigen, wie stark das Thema seit der Aufnahme in die Trinkwasserverordnung des Bundes vorangetrieben wird.

21.08.2023, 15:40 Uhr

Viele Nachbarstädte verfügen bereits über Trinkwasserbrunnen, wie hier am Düsseldorfer Rheinufer. Foto: Stadtwerke Düsseldorf

Kommunen müssen ihren Bürgern den Zugang zu sauberem Trinkwasser an öffentlichen Plätzen jederzeit ermöglichen. Das sieht das Wasserhaushaltsgesetz vor, welches nach den vergangenen, besonders heißen und trockenen Sommern im Januar vom Bundestag geändert wurde. Auf dem Meerbuscher Stadtgebiet existieren solche öffentlichen Wasserspender bislang noch nicht. Zwar gibt es hierzu bereits seit Jahren Initiativen, etwa vonseiten der Fraktion UWG/Freie Wähler als auch SPD und Grüne, für die sich eine politische Mehrheit im Rat bislang aber noch nicht finden ließ. Im September kommt das Thema deshalb im Haupt- und Finanzausschuss erneut zur Sprache. Dann wird auch eine Stellungnahme der Stadtwerke über die technische Machbarkeit erwartet. Ein möglicher Standort wäre nach dem Wunsch vieler Bewohner etwa im Rathauspark in Osterath. Insgesamt existieren bundesweit bereits etwa 1300 solcher Anlagen. Darunter auch in den meisten Nachbarstädten Meerbuschs, die teils seit Jahren über öffentliche Trinkwasserspender verfügen. Wir haben uns einige dieser Beispiele angeschaut.