Prominente in Meerbusch „Ich wollte sehen, wer da so frech war“

Manchmal überrollen einen die Liebe und das Leben. Gefühle, die nicht zu stoppen sind, allen Widrigkeiten zum Trotz. Dieser Strudel erfasste auch Sternekoch Anthony Sarpong und die Ärztin Taina Thoma. Ungeplant wirbelte er sie durcheinander, stellte alles auf den Kopf und in Frage. Mit der Hochzeit in Las Vegas gab es für das Paar am 28. Dezember 2023 ein Happy End. „Das Jahr, das hinter uns lag, war privat sehr schwierig“, erzählt Anthony. „Deshalb wollten wir es mit besonders glücklichen Momenten abschließen.“