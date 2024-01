Verkehr in Meerbusch Wie steht es um die Infrastruktur für Radfahrer?

An diesem Dienstag, 23. Januar, findet die erste Sitzung von Meerbuscher Politikern in diesem Jahr statt. Der Ausschuss für Mobilität tritt um 17 Uhr im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes am Neusser Feldweg zusammen. Vorsitzender Felix Nieberding eröffnet das Treffen mit einer Einwohnerfragestunde, in der Bürger ihre Anliegen rund um das Thema Mobilität und Verkehr in Meerbusch vorbringen können. Im weiteren Verlauf sind die Anwohner als Zuhörer willkommen.