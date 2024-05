Attraktivere Bedingungen für Pflegekräfte Wie sich die Stadt für bessere Pflege einsetzt

Im Übrigen sei die Bezahlung zwar noch zu wenig, aber besser als noch vor etwa fünf bis sieben Jahren. So habe 2021 ein mittlerer Bruttoverdienst in der Pflege 3516 Euro betragen. Auch Pflegehelfer, die durch Pflegefachkräfte eingearbeitet werden, würden dringend gesucht. Doch um sie zu gewinnen, erklärte Lammermann, müsse auch die Infrastruktur verbessert werden. Beispielsweise durch eine andere Taktung von Busverkehr am Wochenende. Auch das Fehlen von bezahlbarem Wohnraum in Meerbusch führe dazu, dass angeworbene ausländische Fachkräfte von einem Zuzug und einer Arbeitsaufnahme Abstand nehmen. Eine Idee sei es, Bewerber ohne Deutschkenntnisse in einem Intensivkurs zusammenzubringen, berichte Sozialdezernent Peter Annacker.