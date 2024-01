Kälte in Meerbusch Meerbusch friert

Einfluss hat die Kälte auch auf geplante Baumaßnahmen der Stadtwerke. So verzögern sich Arbeiten an der Baustelle am Osterather Bahnhof ein wenig, da die Tiefbauarbeiten bei diesen Temperaturen und Bodenfrost nur eingeschränkt erfolgen können. „Unsere Bauarbeiten zur Bahnhofsunterführung an der Meerbuscher Str./Ecke Bahnhofsweg starten voraussichtlich in der kommenden Woche und werden in rund drei Monaten abgeschlossen sein“, kündigte die Sprecherin an.