Natur in Meerbusch Mehr Naturschutz am Latumer See

Zur Erholung zieht es viele Menschen in die Natur. Wenn dies aber zu viele tun, ist es mit der Idylle schnell dahin. Nicht nur für die Menschen. Tiere, die dort Nahrung suchen und ihren Lebensraum haben, treten den Rückzug an. Und auch die Pflanzenwelt leidet. Vor diesem Zielkonflikt stehen auch die Überlegungen von Kultur- und Umweltpolitiker zum Latumer See.