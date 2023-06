Wohnen in Meerbusch Wie es beim Wohnungsneubau weiter geht

Beim Bauverein ist Geschäftsführer Peter Wulbeck froh, dass für das aktuelle Neubauprojekt am Amselweg in Büderich die Finanzierung noch in der Niedrigzinsphase und damit zu verhältnismäßig günstigen Konditionen abgeschlossen wurde. Zwar lag zu diesem Zeitpunkt die Baugenehmigung noch nicht vor. Doch hatten bereits Fachleute die Zinssteigerungen prognostiziert. Derzeit entstehen an den Hausnummern 1 bis 7 die geplanten 24 Wohnungen im Rohbau. Bis auf einige wenige Wohnungen seien alle davon vermietet, berichtet der Chef des Bauvereins. Angesichts der Kostensteigerung habe der Bauverein allerdings die Kalkulation ändern müssen. Die Miete wurde um ein Euro pro Quadratmeter erhöht, von 12,50 Euro auf 13,75 Euro. Eine Wärmepumpe war von Beginn an Teil des Konzepts. Der Auftrag dafür wurde vor zwei Monaten erteilt. Peter Wulbeck hofft, dass im Laufe des Juli Richtfest gefeiert werden kann.