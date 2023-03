Kultur in Meerbusch Wie eine Sieger-Skulptur entstanden ist

Die Grundidee kam von Pit. Der Siebenjährige baute eine über zwei Meter hohe Holzskulptur und verwandelte sie mit alten Klaviersaiten in ein Objekt, dass die Blicke in Ossum auf sich zieht. Pit, der eine eigene Ausstellungsfläche hat und mit seinem Freund Niklas Kunst macht, erklärt: „Meine Eltern haben in ihre Skulptur in die Mitte noch eine Weltkugel reingesetzt.“ Die Eltern sind Svenja Neuendorf und Roland Giersch. Das Künstler-Paar steht hinter dem in Ossum etablierten „Stein trifft Holz“-Projekt und Arbeiten wie Skulpturen und Grabmalen aus Material-Kombinationen. Die Teilnahme der beiden Künstler an dem von der Stadt 2020, dem Jahr des 50-jährigen Stadtjubiläums, ausgelobten Kunstwettbewerb „Meerkunst“ hat ihnen in der Sparte „Bildhauerei“ den ersten Platz gebracht (wir berichteten).