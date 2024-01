Gastronomie in Meerbusch Wie die Gastronomen mit der höheren Mehrwertsteuer umgehen

MEERBUSCH Alle Appelle an die Verantwortlichen haben nicht gefruchtet. Zum Jahresbeginn wurde der in der Gastronomie in den vergangenen drei Jahren geltende Steuersatz reduzierte von sieben Prozent trotz der vielen Bedenken wieder zurückgenommen. Die Aufhebung dieser der Pandemie geschuldeten Ausnahmeregelung von sieben auf 19 Prozent für den Verkauf von Speisen am Tisch, ist Realität. Damit wurde dem schon lange schwelenden Streitthema Gastro-Steuer ein weiteres Kapitel hinzugefügt und die Gastronomie-Gäste zahlen wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer. Wie wird das in der Meerbuscher Gastronomie-Szene aufgenommen, wie gehen die Restaurant-Betreiber damit um? Dazu haben wir einige Meinungen eingeholt.