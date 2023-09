Gesundheit in Meerbusch Wie der Johanniter-Stift mit Alzheimer-Patienten umgeht

Menschen mit Demenz beziehungsweise Alzheimer sind in der Pflege, Betreuung und Therapie vor allem auf zwischenmenschliche Beziehungen angewiesen. Daher setzt das Johanniter-Stift Meerbusch auf den Expertenstandard der Beziehungsgestaltung. Ziel der Beziehungspflege ist es, die Lebensqualität Betroffener positiv zu beeinflussen. „Bei unseren Angeboten achten wir darauf, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren im Mittelpunkt stehen – stets verbunden mit dem Bestreben, ein Höchstmaß an Selbstbestimmung zu erhalten. So integrieren wir beispielsweise verschiedenste positive Erlebnisse in den alltäglichen Tagesablauf unserer Bewohnerinnen und Bewohner“, so Einrichtungsleiter Detlef Wacker.