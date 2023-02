Serie Global Entrepreneurship Centre auf dem Areal Böhler Wie das GEC nachhaltige Firmen unterstützt

Für einen besseren Umgang mit der Umwelt ist ein Umdenken in den verschiedenen Lebensbereichen nötig. Das betrifft vor allem auch die Landwirtschaft und damit das Thema Ernährung. Das Global Entrepreneurship Centre (GEC) unterstützt deshalb junge Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsideen in diesen Themenfeldern. „Im Augenblick ist das unser dynamischster Bereich, dort haben wir die meisten Bewerbungen“, sagt Friedrich Barth, Geschäftsführer des GEC auf dem Areal Böhler. Wichtig für eine Unterstützung durch die Experten des Zentrums ist, dass die jungen Unternehmen den Gedanken der Kreislaufwirtschaft oder die Nachhaltigkeitsziele des Pariser Abkommens verfolgen. „Wir haben innerhalb von drei Wochen 80 Bewerbungen bekommen und werden davon 25 fördern“, berichtete Barth den Teilnehmern einer Veranstaltung, zu der sich verschiedene Netzwerke der Ernährungsbranche aus NRW in den Räumen des GEC trafen. Und er nutzt das Grußwort, um die Ziele noch ein bisschen höher zu stecken. „Reicht Klimaneutralität aus? Oder kann die Ernährungswirtschaft positiv werden?“, gibt er zu bedenken. Etwa in der Landwirtschaft durch Speicherung von CO2 im Boden.