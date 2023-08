Stadtplanung in Meerbusch Widerstand gegen Pläne auf Haus Meer wächst

Auf Anfrage unserer Redaktion teilte der Eigentümer mit, er warte seit einigen Wochen auf die Baufreigabe der unteren Denkmalbehörde. Sobald diese vorliege, könnten die Fördermittel beantragt werden. „Zudem konnte bisher trotz intensiver Bemühungen kein Handwerker für den Bau der Überdachung gefunden werden; es handelt sich wegen seiner Größe und dem historischen Baubestand sowie der sonstigen Denkmäler um ein sehr anspruchsvolles Bauvorhaben“, heißt es in dem Schreiben. Er bemühe sich um eine schnelle Umsetzung, doch die liege nicht allein in seiner Hand. Konfrontiert mit dieser Darstellung, erklärt die Stadt auf Anfrage: „Dem Eigentümer von Haus Meer liegt seit Januar 2023 die Baugenehmigung für einen Schutzbau der Remise vor. Teil der Baugenehmigung ist die denkmalrechtliche Erlaubnis der Unteren Denkmalbehörde mit entsprechenden Auflagen, die der Bauherr zu erfüllen hat.“ Darüber hinaus verweist die Stadt darauf, dass die Verwaltung zu den aufgeworfenen Fragen in der Ausschusssitzung am 7. September Stellung nimmt.