Kinder in Meerbusch Wichtige Termine vor der Einschulung

Für 676 Meerbuscher Mädchen und Jungen beginnt in diesem Sommer ein neuer Zeitabschnitt: Sie kommen in die Schule. Bevor es mit Schreiben, Lesen und Rechnen aber losgeht, steht nicht nur der Tornisterkauf, sondern auch der Besuch bei Schularzt oder -ärztin an. Alle 676 in Meerbusch wohnenden Kindergartenkinder, die der Kreisverwaltung für das kommende Schuljahr 2024/2025 gemeldet worden seien, würden zu der Untersuchung eingeladen, teilt Benjamin Josephs, Sprecher des Rhein-Kreises, mit. Die Untersuchungen „finden zentral und gut erreichbar im Kreishaus in Neuss statt“.