Stromnetz in Meerbusch Westnetz baut Hochspannungs-Verbindung

Die Tiefbauarbeiten für den zweiten Bauabschnitt beginnen am 6. November 2023 am Bahnübergang am Greit. Von dort verläuft die rund 6,2 Kilometer lange Kabeltrasse in südöstliche Richtung zum Großteil entlang bestehender Wege und Straßen bis zur Lötterfelder Straße. Zunächst wird ein mindestens 1,6 Meter tiefer Graben ausgehoben. In diesem Graben werden anschließend Leerrohre aus PVC verlegt, ehe im nächsten Arbeitsschritt der Einzug der Hochspannungskabel folgt. Das Einziehen der Erdkabel erfolgt in Abschnitten von 800 bis 1.200 Metern. Die Teilstücke der Erdkabel werden über sogenannte Muffen miteinander verbunden, hierfür werden Montagegruben gebaut. In den Bereichen, in denen die neue Kabelverbindung den Stinkesbach und die Badendonker Straße kreuzt, bringt Westnetz die Leerrohre mit dem Horizontalspülbohrverfahren in das Erdreich ein.