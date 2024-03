Wirtschaft in Meerbusch Interessengemeinschaft plant Feste für Büderich

Deren vergangenes Jahr ist aus Sicht von Vorsitzendem Günther Milz und den übrigen Vorstandsmitgliedern erfolgreich verlaufen: Den Sonnenblumensonntag besuchten über 30.000 Menschen aus Meerbusch und Umgebung. Das große Stadtfest von Meerbusch findet in diesem Jahr am Sonntag, 29. September, auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz und auf der Dorfstraße statt. Am Vorabend lädt die Werbegemeinschaft zum Genussabend ein.