Kurioser Fall: In Meerbusch wird noch für ein Handy von 2008 geworben

Meerbusch Die Firma gibt es nicht mehr, und das Handy ist längst veraltet. Trotzdem wirbt ein Plakat in Meerbusch seit zehn Jahren für ein Modell von Sony-Ericsson. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Die Erklärung klingt bürokratisch.

Ausgetauscht wurde das Plakat in den vergangenen zehn Jahren nicht. Ein Niemands-Plakat also, an einer stark befahrenen Straße im Meerbuscher Stadtteil Büderich, an einer Bushaltestelle am „Deutschen Eck“. Jetzt ist es einem Meerbuscher aufgefallen – quasi in letzter Minute, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. Denn am Freitag wäre es sowieso abgenommen worden.