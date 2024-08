Ortsteil von Meerbusch Wer bringt neues Leben nach Strümp?

Wenn es in Strümp so etwas wie ein Zentrum geben sollte, dann befindet es sich rund um die Ecke von Xantener Straße und Buschstraße. An dem sonnigen Vormittag in der Woche herrscht kein Mangel an freien Parkplätzen. Vereinzelte Passanten gehen zum Arzt oder zum Bäcker. Auf der Ecke prangt am Schaufenster des leeren Ladenlokals noch die rote Schrift von Kostenpflichtiger Inhalt Botex, innen räumen Handwerker die letzten Wandverkleidungen aus. Strümper und andere Meerbuscher wurden dort jahrelang auf der Suche nach Geschenken fündig. Zu Weihnachtszeiten herrschte dort Hochbetrieb.