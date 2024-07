Fahrrad-Aktion 2024 Meerbusch fährt 110.000 Kilometer beim Stadtradeln

Die Organisatoren bei der Stadtverwaltung müssen jedoch auch feststellen: Die Gesamtzahl der Teilnehmenden am Stadtradeln war in Meerbusch 2024 insgesamt rückläufig. Im Vorjahr hatten sich noch exakt 800 Fahrradfreunde für die Teilnahme an der bundesweiten Initiative registriert und waren 142.000 Kilometer gefahren – ein Rückgang von 26 Prozent der Teilnehmer und 22 Prozent der Strecke. Deshalb will die Stadtverwaltung Werbung für das Stadtradeln im kommenden Jahr forcieren.