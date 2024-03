Umweltschutz in Meerbusch Wenig Resonanz beim Müllsammeln in Büderich

„Man fasst sich an den Kopf, was die Menschen alles so in der Natur entsorgen“, ärgerte sie sich. Es müsse sich doch langsam herumgesprochen haben, wie wichtig Umwelt- und Naturschutz sei. Sie stört sich besonders an den Dingen, die aus (Mikro-) Plastik sind und nicht verrotten. Deckel von Coffee-to-go-Bechern etwa, oder Lüsterklemmen. Windeln hätten ebenfalls nichts im Wald und am Straßenrand zu suchen. Auch die vielen Zigarettenkippen, die an den Stadtbahnhaltestellen herumliegen, stören sie erheblich.