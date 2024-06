Politik in Meerbusch Wenig Interesse am Wettbewerb „MeerKunst“

Wettbewerb „MeerKunst“Den Wettbewerb „MeerKunst“ gibt es seit 2020. Er wurde damals anlässlich des Stadtjubiläums ins Leben gerufen. In den vergangenen Jahren beteiligten sich allerdings nur wenige Künstler mit ihren Werken. Gespräche mit Kreativen haben ergeben, dass es ihnen an Mehrwert fehlt: So gab es beim Wettbewerb weder ein Preisgeld noch weitere nennenswerte finanzielle Vorteile. Um das Interesse an dem Wettbewerb zu steigern, will die Stadt die Attraktivität erhöhen: So soll es mehr Ausstellungsflächen für die Wettbewerbssieger geben, unter anderem wird der Sieger der Sparte Bildhauerei im Meerbadpark gezeigt. Zudem wird für die Sieger in den jeweiligen Kategorien ein Preisgeld ausgelobt.