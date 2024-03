Aktion zum Weltfrauentag Frauenpower im RheinRiff

Die Freundinnen hatten sich als Mädelsrunde für den reinen Frauenkurs angemeldet. Carmen war dafür extra aus Kopenhagen angereist. „Für manche hier ist es wichtig, dass es ein Frauenkurs ist. Dann ist der Druck vielleicht nicht so groß, wie wenn Männer dabei sind“, erzählte Sandra. „Die Stimmung ist lockerer und ich glaube, manche haben so auch mehr Selbstbewusstsein“, fand sie. Das kann die Surfcoachin des Kurses nur bestätigen. „Frauen haben die Tendenz vorsichtiger zu sein und unterschätzen sich oft. Einige heute waren erst ängstlich und haben das trotzdem richtig gut gemacht. Ihr müsst euch einfach nur trauen“, sagte sie ermutigend. Die Mädelstruppe fühlte sich im RheinRiff richtig wohl. „Die Atmosphäre ist cool. Man hört Musik beim Surfen. Und es ist auch bequem, denn das Wasser ist nicht so kalt und man muss nicht so lange schwimmen“, sagte Sandra gut gelaunt. „Und später trinken wir noch einen Cocktail“, setzte Theresa, die die Geselligkeit in der Halle besonders schätzte, hinzu. „Man findet hier Gemeinsamkeiten und kommt ins Gespräch. Neue Menschen kennenzulernen ist ab dreißig gar nicht mehr so einfach“, so die Meerbuscherin.