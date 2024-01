Ausblick aufs neue Jahr Was 2024 in Meerbusch wichtig wird

Kalverdonk Die Pläne für das neue große Wohngebiet in Osterath „Kalverdonk“ nehmen Gestalt an. Zu Beginn des Jahres erwarten die Politiker, dass die Verwaltung vorschlägt, welcher der beiden Siegerentwürfe des Architektenwettbewerbs realisiert werden soll. Im August hatte ein Preisgericht entschieden, dass ein Team um das Büro ISR – Innovative Stadt- und Raumplanung und das Team um Schaller Architekten sich als Bestplatzierte den zweiten Platz teilen. Beide sollten aber noch an einigen Stellen nachbessern und ihren überarbeiteten Entwurf im November einreichen. Zwar wird die Entscheidung der Verwaltung in der Politik mit Spannung erwartet. Angesichts der hohen Qualität beider Entwürfe rechne man aber in jedem Fall mit einer guten Lösung, heißt es.