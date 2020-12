Polizei : Weißer Porsche vor Hauseinfahrt gestohlen

Meerbusch In Meerbusch sind wieder Autodiebe unterwegs. Die Polizei meldet den Diebstahl eines Sportwagens an der Straße „Am Meerbusch“.

(RP) In der Zeit vom Dienstag (08.12.), 21.10 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr, wurde in Meerbusch-Osterath ein weißer Porsche Macan mit schwarzen Felgen entwendet. Das Auto mit dem Kennzeichen NE-O24 parkte in einer Hauseinfahrt an der Straße "Am Meerbusch". Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Autos machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.