Blaulicht in Meerbusch Autodiebe stehlen weißen Audi in Osterath

In der Zeit von Donnerstag, 13. Juni, bis Freitag, 14. Juni, wurde an der Strümper Straße in Osterath ein Auto gestohlen. Es handelt sich um einen weißen Audi A4 mit dem Kennzeichen D-IR 59. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei der Polizei zu melden. Bundesweit steigt die Zahl der Diebstähle von Kraftfahrzeugen an, 2023 lag sie bei fast 30.000 Fällen. Um solche Taten zu verhindern, hat die Polizei Tipps für Autobesitzer zum Schutz vor Diebstählen zusammengestellt, die unter www.polizei-beratung.de zu finden sind.