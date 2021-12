Weihnachten in Meerbusch : Rindermedaillons mit Entenleber zum Fest

Meerbusch An den Feiertagen kommt etwas Besonderes auf den Tisch. Für das Weihnachtsfest hat Chefkoch Stefan Himmler ein Menü zum Nachkochen zusammengestellt.

Ob klassisch, exotisch, regional, vegetarisch oder vegan – eines haben alle Weihnachtsmenüs gemeinsam: Sie bilden den festlichen Höhepunkt im Kreis der Familie oder mit Freunden am Heiligabend oder an einem der Feiertage. Den Geschmack aller zu treffen, ist allerdings nicht immer einfach. Wir haben den Profi Stefan Himmler um Vorschläge gebeten. Er kocht im Restaurant Röttgenhof, Golfpark Meerbusch, und ist bei den Gästen für seine pfiffig-mediterrane Küche bekannt.

Für dieses Menü aber fordert er auch ein wenig die Kreativität des privaten Küchenteams heraus und rät zum Variieren, vor allem bei der Vor- und Nachspeise. Allerdings sollte die Qualität immer stimmen. Dazu erklärt David Adrian, der mit Katherina Staats den Gastronomiebetrieb im Restaurant und in der Event-Scheune auf dem Golfpark-Areal betreibt: „Beispielsweise die Wintertrüffel beziehen wir ausschließlich aus dem Fachhandel, vom ‚Trüffelpapst‘ Ralf Bos in Büderich.“ Auch die für das Dessert verwendete Schokoladensorte vom weltbekannten Hersteller Valrhona hebt er hervor: „Sie hat eine starke Karamell-Note. Man könnte glauben, der Pâtissier hätte den Topf mit der Sahne nicht rechtzeitig vom Herd genommen.“ Das Restaurant Röttgenhof selbst – in den vergangenen Wochen waren die Gänse-Variationen dort der Renner – schließt aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage und der Vorgaben am 20. Dezember. „Wir öffnen erst wieder im neuen Jahr. Einen genauen Termin kann ich jetzt noch nicht nennen“, sagt David Adrian. Er, Küchenchef Stefan Himmler und sein Team wünschen den RP-Leserinnen und -Lesern ein frohes Fest und guten Appetit. Hier kommen die Menü-Vorschläge: