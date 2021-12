Konzert in Meerbusch : Weihnachtsshow im Mataré-Gymnasium

Das Film-Set in der Aula des Mataré-Gymnasiums: Chorleiterin Stella Antwerpen sitzt am Piano. Die Sängerinnen und Sänger werfen ihre Weihnachtsmützen in die Luft. Foto: RP/N. Sunderland

Büderich Das traditionelle „Weihnachtskonzert der Chöre am Mataré“ muss auch in diesem Jahr ausfallen. Aber es gibt eine digitale Version, die am 22. Dezember Premiere feiert. Dafür verwandelte sich die Aula der Schule in ein Filmstudio.

Fünf Kameras, zehn Mikrofone, ebenso viele Weihnachtsbäume als Kulisse, dazu Kabel, Boxen und professionelle Beleuchtung. „Spot on, Kamera läuft“, hieß es am 20. November im Mataré-Gymnasium in Büderich. Einen Tag lang verwandelte sich die Aula in ein weihnachtliches Filmstudio-Set. Rund 150 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den sechs verschiedenen Chören des Gymnasiums haben dort das „Weihnachtskonzert der Chöre am Mataré“ aufgenommen. Der rund 40-minütige Clip soll am Mittwoch, 22. Dezember, um 18 Uhr als Youtube-Premiere erscheinen.

„Der Aufnahmetag war corona-konform komplett durchgeplant“, erzählt Lehrerin und Chorleiterin Stella Antwerpen, die bereits vor einigen Monaten die Idee zu dieser besonderen Konzert-Show hatte. „Die Schüler kamen in Kleingruppen, wurden vom Empfangskomitee registriert, zum Corona-Test gebracht und danach in die Aula geschleust. Die vorherige Chorgruppe war da schon wieder draußen und der Raum gelüftet. Jede Gruppe sang schließlich ein Weihnachtslied, das vorab viele Wochen lang geprobt worden war – auf Abstand im großen Raum und bei durchgängiger Durchlüftung.“

In der weihnachtlich dekorierten Moderatoren-Ecke kündigen verschiedene Schüler die jeweiligen Lieder an. Foto: RP/N. Sunderland

Erfahrung in Sachen Chorproben in der Pandemiezeit haben die sechs Chöre am Mataré inzwischen reichlich. „Wir haben im vergangenen Jahr sogar schon eine Dokumentation über unsere Probenarbeit auf Abstand, zuerst draußen und später in der Turnhalle, gedreht“, so Antwerpen. Zu Beginn dieses Jahres durften die Sängerinnen und Sänger – das sind neben Schülern auch Lehrer, Eltern und Ehemalige – dann sogar plötzlich überhaupt nicht mehr live singen, sodass Stella Antwerpen direkt ab Februar mit Online-Proben startete.

„Das zog sich bis Juni, und währenddessen entstand die Idee, ein aufwändiges Kachelvideo zu produzieren.“ Der Clip zum Song „Angels“ von Robbie Williams wurde schließlich am letzten Schultag vor den Sommerferien veröffentlicht – ebenfalls auf Youtube. Zuvor waren die rund 90 einzelnen Stimmen zu Hause eingesungen worden, Klavierparts, die Drum- und Bass-Spur mussten ebenfalls perfekt eingespielt werden. Antwerpen: „Ich hatte ein Tutorial erstellt, das genau anleitete, wie die Stimmen zu Hause aufzunehmen wären, mit Knopf im Ohr, mit richtiger Kameraausrichtung und so weiter.“ Mitte Juni begann dann ein endloser Schnitt- und Bearbeitungsprozess: „Die Rechner liefen heiß, die Nächte wurden zum Tag“, erinnert sich die ausgebildete Sängerin. Bei all dem half der ehemalige Mataré-Schüler Nicholas Sunderland, der eine technische Ausbildung beim WDR absolviert hat. „In puncto Kamera, Ton und Mediengestaltung ist Nico ein absoluter Experte“, lobt die Chorleiterin. „Er setzt sich schon seit vielen Jahren ehrenamtlich im Bereich Mediengestaltung und Technik für unsere Schule ein.“ Klar, dass der 32-Jährige auch bei der diesjährigen Weihnachtsshow wieder mit großem Einsatz dabei war: „Nico besorgte nicht nur die Technik, sondern auch die Tannenbäume und anderes Zubehör, um mit Hilfe eines Deko-Teams ein weihnachtliches Filmstudio-Set in die Aula zu zaubern.“

Mit Philipp Kleidt, der in Meerbusch eine Firma für Eventtechnik hat, unterstützte ein weiterer Ehemaliger das Filmprojekt: Kleidt stellte unentgeltlich Licht und Boxen zur Verfügung. Stella Antwerpen erzählt: „Philipp hat sogar sonntags sämtliches Equipment wieder an der Schule abgeholt.“ Sie ist begeistert von dem Engagement aller Beteiligten; viele Eltern hätten auch gespendet. „Schließlich war unser letztes Livekonzert im Jahr 2019“, so Antwerpen. Entsprechend sei für die Chöre die Zeit danach extrem schwierig gewesen – keine gemeinsamen Proben, kein echtes Ziel vor Augen, die Teilnehmerzahlen schrumpften, einige wollten sogar ganz aufhören. „Umso mehr freue ich mich, dass wir dieses tolle Projekt auf die Beine stellen konnten“, sagt Antwerpen. „Viele fanden die Film-Aufnahmen sogar mindestens so spannend wie ein Livekonzert.“