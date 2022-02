Sturmwarnung für Meerbusch : Sturmwarnung: Schulen geschlossen, Ratssitzung abgesagt

Meerbusch Für Donnerstag, 17. Februar, werden in ganz Nordrhein-Westfalen verbreitet Sturm und teilweise Orkanböen erwartet. Die für Donnerstagabend anberaumte Sitzung des Stadtrates wurde mit Einverständnis der Ratsfraktionen sicherheitshalber abgesagt.

Laut Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes und des Landeslagezentrums NRW werden für den morgigen Donnerstag, 17. Februar, in ganz Nordrhein-Westfalen verbreitet Sturm und schwere Sturmböen erwartet, in Hochlagen teilweise Orkanböen. Deshalb hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer für Donnerstag die Schließung aller Schulen im Land angeordnet. NRW-Familienminister Joachim Stamp appellierte an die Eltern, ihre Kinder zu Hause zu betreuen und nicht in die Kita zu schicken.