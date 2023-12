Stadtgeschichte in Meerbusch Stadtarchiv dokumentiert Meerbuscher Ereignisse von 2023

Was bleibt vom Jahr 2023 in Meerbusch? Das ist derzeit schwer zu sagen, denn darüber wird in der Zukunft entschieden. Die Grundlage dafür bietet die Sammlung des Stadtarchivs. Dort sammeln Michael Regenbrecht und Sandra Wilting Dokumente, Bilder und Gegenstände, die Auskunft über das Geschehen in Meerbusch geben. Jedes Jahr kommen neue Zeitzeugen hinzu.