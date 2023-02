Meerbusch Was die Versorgung von Geflüchteten in der Stadt kostet

In der ersten Ratssitzung in diesem Jahr stellt die Verwaltung einen Bericht vor, in dem die Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten in der Stadt aufgeführt sind. Die Landesregierung hatte nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine eine neue Rechtsverordnung auf den Weg gebracht. Diese schreibe unter anderem Berichte über den haushalterischen Umgang mit der Situation vor, heißt es in einer entsprechenden Informationsvorlage der Meerbuscher Verwaltung. Abgebildet werden in der Vorlage sowohl Auszahlungen, zum Beispiel für Lebensunterhalt und Unterkunft, als auch Einzahlungen, die sich beispielsweise aus der Kostenbeteiligung aus Bundesmitteln ergeben.