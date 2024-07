Ferien in Meerbusch Schüler machen eine Zeitreise

Spielen und basteln ohne Zeitdruck, selbst aussuchen, was man machen möchte oder auch mal faulenzen – das können Kinder in den Ferien. Sogar, wenn die Freizeit in der Schule stattfindet, wie etwa bei der Kostenpflichtiger Inhalt Ferienbetreuung im Offenen Ganztag durch den OBV Meerbusch in der Lanker Theodor-Fliedner-Schule. Hier können die Kinder drei Wochen lang an einem bunten Programm teilnehmen, das unter dem Motto „Wir reisen durch die Zeit – Spannendes und Vergangenes kommt auf euch zu“ steht.