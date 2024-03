Wirtschaft in Meerbusch Was mit Künstlicher Intelligenz alles möglich ist

Kleine und große Datenmengen zu strukturieren, analysieren und aufzuarbeiten ist das Kerngeschäft des Unternehmens Oraylis, das 2023 nach Meerbusch gezogen ist. Künstliche Intelligenz (KI), Big Data und „Business Intelligence“ sind hier die Stichworte. Das zweistöckige Firmengebäude am Bahnhof in Osterath soll den mehr als 150 Beschäftigten – Tendenz steigend – eine möglichst angenehme Arbeitsatmosphäre bieten. Vom „Great Place to Work“-Institut wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet, im vergangenen Jahr als einer der „Besten Arbeitgeber in NRW“.