Von Anfänger bis Profi-Spieler Was man über Tischtennis in Meerbusch wissen muss

Tischtennis ist einer der schnellsten Rückschlagsportarten der Welt. Profispieler erreichen mit dem Ball Geschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern. In China ist Tischtennis Nationalsport. Etwa 60 Millionen der Einheimischen spielen dort in Vereinen oder Firmenmannschaften. In Deutschland sind die Mitgliederzahlen des Deutschen Tischtennis Bundes seit gut 20 Jahren dagegen leicht rückläufig. Aktuell gehen bundesweit rund 510.00 Menschen in mehr als 9.100 verschiedenen Vereinen dem Sport nach. Die Saison geht für Mannschaften in der Regel von September bis April, auf Turnierebene kann Tischtennis das ganze Jahr gespielt werden.