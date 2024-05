Gastronmomie in Meerbusch Was Gastronomen am Muttertag anbieten

Seine Mutter spielt eine ganz große Rolle in seinem Leben, erzählt Anthony Sarpong (42), Sternekoch mit Restaurant an der Moerser Straße in Büderich: „Wir telefonieren täglich und sind auch so viel in Kontakt.“ Letzens war Lydia Sarpong (62) noch im Restaurant, um dem Küchenteam ganz praktisch am Herd zu erklären, wie man Gerichte aus der heimatlichen Küche Ghanas zubereitet. Denn aktuell stehen viele Gerichte, die aus der afrikanischen Küche inspiriert sind, auf der Speisekarte in Büderich. Zum Beispiel Bonku (Mais) mit Shito und Sardinen oder Kochbanane mit Palm Cream, und das Salzwiesenlamm wird mit dem afrikanischen Jollof-Reis serviert. „Die meisten Gerichte isst man bei uns mit den Fingern“, freut sich Anthony über die Experimentierfreudigkeit seiner Gäste. Er feiert im nächsten Jahr zehnjähriges Jubiläum an der Moerser Straße, bereits achtmal hat er den Michelin-Stern verteidigt, bekam zusätzlich einen grünen Stern für sein Nachhaltigkeits-Konzept. Parallel betreibt er noch das „Haus Meer“ ein paar Meter weiter sowie ein Spitzenrestaurant in Dortmund.