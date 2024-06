Aktion in Meerbusch Was es bei der Radnacht zu beachten gibt

Wo wird geradelt? Die Strecke, die bei der Radnacht in entspanntem Tempo zurückgelegt wird, beträgt rund 25 Kilometer. Von Osterath aus führt die Route durch Büderich, über den Böhler-Radweg an der Stadtgrenze zu Düsseldorf, danach in die Naturschönheit der Altrheinschlinge und weiter über Ilverich nach Strümp. Dort wird es zum Abschluss in diesem Jahr eine Party geben: Auf dem Platz der Kirche St. Franziskus warten Live-Musik der Band Muckefuck, ein Imbiss und kühle Getränke auf die Fahrradfahrer. Diese Party beginnt um 19 Uhr. Eingeladen sind nicht nur die Teilnehmer der Radnacht, sondern alle Bürger.