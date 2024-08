Folgen für Tierbesitzer und Tierschützer In Meerbusch gilt jetzt eine Katzenschutzverordnung

Besitzer von Freigängerkatzen sind nun verpflichtet, ihr Tier kennzeichnen und kastrieren zu lassen. Das sei für die Freigänger ohnehin am besten, auch zum Schutz des Tieres vor Krankheiten, sagt Trinkaus. Und so könnten Halter auch vermeiden, ungewollt Katzenbabys zu bekommen. „An allen Ecken und Enden tauchen immer wieder neue Katzenbabys auf“, sagt Trinkaus. Allein vergangene Woche gingen an einem Tag Meldungen über drei Würfe mit jeweils drei bis sechs Katzenbabys ein. Jungtiere, um die sich auch der Tierschutzverein kümmern muss. Ähnliche Verordnungen in anderen Städten hätten Wirkung gezeigt, dort sei die Population merklich zurückgegangen, sagt Trinkaus.