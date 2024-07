Freiwillige aus Meerbusch Was Birgit Busch als Volunteer bei der EM erlebt

Birgit Busch aus Strümp ist Volunteer bei der Fußball-Europameisterschaft. „Als ich irgendwo im vergangenen Jahr einen entsprechenden Aufruf gelesen habe, habe ich mir gesagt: Das ist eine tolle Gelegenheit. Wenn die EM so nah vor meiner Haustür ausgetragen wird, will ich dabei sein.“ Doch bis es die 47-Jährige bis in die Fan-Zone auf dem Düsseldorfer Burgplatz geschafft hatte, waren einige Hürden zu nehmen.